GTO'da "Dış Ticaret Buluşmaları"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Odeabank iş birliğinde "Dış Ticaret Buluşmaları" programı düzenlendi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Zafer Seyar'ın moderatörlüğünde ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, dünya ve Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri kapsamında 2021 yılındaki ekonomi ele alındı.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in her şeye rağmen ekonomide önemli başarılara imza attığını belirtti.

Acıoğlu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen üçüncü kenti olduklarını, toplam ihracatın yüzde 5'ini gerçekleştirdiklerini ve yılın ilk 9 ayındaki ihracat rakamlarıyla ithalatı karşılama oranlarının yüzde 147 olduğunu aktardı.

Ekimde OSB'deki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 arttığını belirten Acıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimiz bunca önemli başarıyı elde ederken bizim gibi kurumlara da büyük sorumluluk düşüyor. Gaziantep Ticaret Odası olarak başarıları sürdürmeye, daha fazlasını yapmak için proje üretmeye, üyemizin sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bugünün konusuna da uygun bir örnek vermek istiyorum. Şehrimiz için çok değerli bir merkez olan Dış Ticaret İstihbarat Merkezini faliyete geçirdik. Üyelerimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Gaziantep ekonomisinin en önemli itici gücü ihracattır."

Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Zafer Seyar ise Gaziantepli iş insanlarının destekçisi olduklarının altını çizerek, "Bankamız için ticari istihbarat, öncelikli konulardan ve uzmanlık alanlarımızdan biridir. Bu alandaki tecrübelerimiz ve imkanlarımız ile Gaziantepli ihracatçılara destek olmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç da 2021 yılında konjonktür ne olursa olsun Gaziantep'in esnekliği ile duruma uyum sağlayacağına ve başarılarını devam ettireceğine inandığını belirtti.