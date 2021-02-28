Manevra yapan araç takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Manevra yapan araç takla attı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te önündeki aracın fren yapması sonucu ani manevra yapan bir araç, savrulduktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Oğuzeli kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kürşat B. idaresindeki 27 AES 346 plakalı Daihatsu marka panelvan tipi araç, Gaziantep istikametinden Oğuzeli istikametine seyir halinde iken önündeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç ani fren yaptı. Önündeki aracın fren yapması üzerine çarpmamak için ani manevra yapan Kürşat A.'nın kullandığı araç direksiyon hakimiyeti kaybolarak savruldu. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan ve bağ evine çalışmaya gittikleri öğrenilen sürücü Kürşat B. ile arkadaşları Üzeyir D. ve Engincan Ç. yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören diğer sürücüler tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.