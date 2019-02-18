Son Dakika Haberleri: Onur Orhan'dan Okuru "Dolaştıracak" Bir Roman

Onur Orhan'dan Okuru "Dolaştıracak" Bir Roman

1 saat önce

Onur Orhan'ın Yusuf'u Bulmak adlı bu sıra dışı romanı, kayıp Yusuf'un peşinde benzersiz bir hikâye anlatıyor.

Onur Orhan'dan Okuru

Bana Yusuf'u soruyorsun öyle mi? Sana onu anlatayım, anlatayım da, önce başka bir şey anlatayım. […] Yusuf, kuyuya atılmış bir taştır, değil kırk akıllı, milyon kere milyon akıllı o taşı çıkaramamıştır. Sanırlar ki o bir candır, bana sorsan o Hülya'dır. Çünkü Yusuf bir hiç çocuktur. Varlıkla yokluk arası…

Yeraltı dünyası, hapishaneler, gazinolar ve zengin çevreler de dahil, toplumun her kesiminde dilediği gibi dolanan, hemen herkesin kendinden bir şey bulduğu bu benzersiz, ele gelmez figürün efsaneler ile gerçekler, yaşananlar ile yansıtmalar, iyi ile kötü arasındaki karşıtlıklar ve gerilimlerle örülü, şenlikli, unutulmaz bir portresini çiziyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:16 Kaynak: Bültenler

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