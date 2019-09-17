Onurlu açılış

Ödüller bu yıl, 14 yaşındayken Altın Portakal kazanan ve festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi Boylum Al Yazmalım"a birçok unutulmaz yapımda rol alan Ahmet Mekin'e takdim edilecek. İki usta oyuncu, ödüllerini açılış töreninde alacak.