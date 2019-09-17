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Onurlu açılış

39 dakika önce

Ödüller bu yıl, 14 yaşındayken Altın Portakal kazanan ve festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi Boylum Al Yazmalım"a birçok unutulmaz yapımda rol alan Ahmet Mekin'e takdim edilecek.

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Ödüller bu yıl, 14 yaşındayken Altın Portakal kazanan ve festival tarihinin Altın Portakallı en genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi Boylum Al Yazmalım"a birçok unutulmaz yapımda rol alan Ahmet Mekin'e takdim edilecek. İki usta oyuncu, ödüllerini açılış töreninde alacak.

Ahmet Mekin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:40 
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