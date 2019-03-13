Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti 0.29 Dolar Artışla 66.30 Dolara Yükseldi

Opec Petrol Sepeti 0.29 Dolar Artışla 66.30 Dolara Yükseldi

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, 14 hampetrolden oluşan petrol sepetinin fiyatı, Salı günü 0.29 dolar artışla 66.30 dolara yükseldi.

Opec Petrol Sepeti 0.29 Dolar Artışla 66.30 Dolara Yükseldi, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, 14 hampetrolden oluşan petrol sepetinin fiyatı, Salı günü 0.29 dolar artışla 66.30 dolara yükseldi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen OPEC sepet fiyatı, Pazartesi günü varili 66.01 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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