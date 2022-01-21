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Opel, "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi - Son Dakika

Opel, "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi

21.01.2022 15:35
Opel, "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi

Opel, Marketing Türkiye'nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi.

Opel, Marketing Türkiye'nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi.

Opel Türkiye açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlenen etkinlik, bu yıl 70'e yakın kategoride gerçekleştirildi. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında, yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Opel, Marketing Türkiye The ONE Awards Ödülleri binek otomobil kategorisinde itibarını en çok artıran marka oldu. Opel, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında halk jürisi tarafından "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" ödülüne layık görüldü.

"Daha genç, modern, cesur ve yalın bir imaja kavuştuk"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Opel olarak, yakın dönemde kurumsal kimliğimiz ve ürün gamımız yenilendi. Eskiye oranla çok daha genç, modern, cesur, yalın bir imaja kavuştuk ve bununla orantılı olarak hedef kitlemizde de bir dönüşüm amaçladık. Eski Opel müdavimlerine yenilerini eklemek bu zorlu rekabet ortamında çok kolay olmadı.

Ekip olarak yeni normalle birlikte değişen ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına 'terzi çözüm' diyebileceğim kişiye özel çözümlerle, en hızlı şekilde cevap verdik ve Stellantis çatısı altındaki tek Alman markası olarak başarı hikayemizi yazdık. Yenilenen Mokka modelimiz ekseninde yaptığımız çalışmalarla da adeta geleceğe yatırım yaptık ve Opel Türkiye ailesi olarak tüm bu çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Değişime öncülük etmeye devam edeceğiz"

2021 yılının dünyadaki ve Türkiye'deki tüm olumsuz gelişmelere karşın başarılarla geçirdikleri bir sene olduğunu belirten Girgin, "Bu yılı da son derece prestijli bir ödül ile karşıladık ve başarılarımızı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyoruz. Sektörde değişimin öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz tüm yenilikçi modellerimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve güçlü bayi ağımızla Türkiye'de yakaladığımız büyüme ivmesini sürdüreceğiz. Yeni modellerimizle otomotiv sektöründeki değişime öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Marketing Türkiye, Otomobil, Türkiye, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Opel, "Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası" seçildi - Son Dakika
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