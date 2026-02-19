"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış - Son Dakika
19.02.2026 11:26
Türkiye güne ses getiren bir operasyonla başladı. 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdırdığı tespit edilen 9'u polis 16 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, polis memurlarına "Arama kaydı" dahil birçok gizli bilgiyi sordukları ve tamamına yanıt aldıkları görüldü.

'Casperlar' suç örgütü soruşturması kapsamında, bazı kamu görevlilerinin örgüt yöneticilerinin talimatıyla aranma ve yakalama kayıtları ile suç kaydına ilişkin bilgi temin ettikleri belirlendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 9'u polis 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çete üyelerinin, polislerle yaptıkları WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.

KAMU GÖREVLİLERİYLE MENFAAT İLİŞKİSİNE GİRMİŞLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içine girdikleri tespit edildi. İncelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşan bazı kamu görevlileri aracılığıyla suç kayıtları, aranma ve yakalama kayıtlarına ilişkin sorgulamalar yaptırarak bilgi temin ettikleri belirlendi.

9'U POLİS 16 GÖZALTI VAR

Bu kapsamda örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen; 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde arama yapıldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

"Casperlar" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Çete üyelerinin, beraber çalıştıkları kamu personelleriyle WhatsApp üzerindeki yazışmaları da ifşa oldu.

"ARAMA KAYDI" DAHİL BİRÇOK GİZLİ BİLGİYİ SORMUŞLAR

Çete üyelerinin, kendilerine bilgi sızdıran polislere "Arama kaydı" dahil birçok gizli bilgiyi sordukları ve sorularının tamamına yanıt aldıkları görüldü.

CEVAP KARŞILIĞINDA ÖDEME

Suç örgütü mensuplarının aldıkları bilgi karşılığında kamu personellerine ödeme yaptıkları da yazışmalarda yer aldı.

Güvenlik, Türkiye, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mücahid mücahid:
    Para oyunu bozuyor,her kurumda çürük elmalar çıkıyor,heleki bu hayat pahalılığında dürüst memur olabilmek çok zor istanbul da? 17 1 Yanıtla
  • Ercan ozcan Ercan ozcan:
    Liyakat esaslı işe göre adam olsaydı Bunlar olmazdı. 4 1 Yanıtla
  • 535353 535353:
    beter olsunlar 2 0 Yanıtla
  • Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ) Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):
    Devletten birinin olmadigi suc orgutu olabilirmi?Siyasilerin karismadigi cikarsiz bir iş varmi yok... 1 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ülke bitik selami validen kayıp hala 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
