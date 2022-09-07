Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu! - Son Dakika
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Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu!

07.09.2022 09:59
Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu!

OPPO, eylül ayında Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak modeller listesini paylaştı. Peki bu listede hangi cihazlar var?

Google, mayısta düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü duyurdu. Bu doğrultuda akıllı telefon üreticileri de yeni sürümü kendi yazılımlarına entegre etmek için kolları sıvadı. Son olarak OPPO, eylül ayında Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak modelleri resmen duyurdu.

ColorOS 13 alacak modeller

OPPO, Android 13 konusunda en erken davranan şirketlerden birisi ve ağustos ayında bu sürümü temel alan ColorOS 13'ü kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni sürüm ile birlikte birçok görsel değişikliği, birkaç yeni AoD özelliği ve gelişmiş cihazlar arası iş birliği gibi yenilikler geliyor.

Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu!

OPPO, sürümün tanıtım etkinliğinde arayüzü ve widgetları içinde daha yuvarlak köşeler haline getiren Aquamorphic tasarımı üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan şirket, Google tarafından geliştirilen Material You'yu ColorOS'a entegre etti. Ayrıca yeni sürüm, çok ekranlı cihazlar arası işbirliği, Oppo Air tablet veya herhangi bir Windows dizüstü bilgisayar ile birlikte çalışabiliyor.

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Kısa süre önce de eylül ayında ColorOS 13'ün kararlı ve beta sürümü alacak modeller açıklandı. Peki bu modeller hangileri?

Kararlı sürüm

16 Eylül 2022'den itibaren:

OPPO Find X5 Pro

Avustralya

Fransa

Endonezya

Malezya

Tayland

Vietnam

OPPO Find X5

BAE

Fransa

23 Eylül 2022'den itibaren:

OPPO Find X5 Pro:

Çin

OPPO Find X5:

Çin

OnePlus 10 Pro:

Çin

Açık beta sürümü

16 Eylül'den itibaren

Oppo Find X3 Pro Photographer Edition

Çin

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Çin

Oppo Find X3 Pro

Çin

Oppo Bul X3

Çin

OnePlus 9 Pro

Çin

OnePlus 9

Çin

20 Eylül'den itibaren

Oppo Find X3 Pro

Endonezya

Malezya

Tayland

23 Eylül'den itibaren

Oppo Reno 8 Pro (diğer adıyla Oppo Reno 8 Pro+)

Çin

Hindistan

28 Eylül'den itibaren

Oppo Find X5 Pro Boyut Sürümü

Çin

OnePlus Ace

Çin

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Oppo, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Android 13 tabanlı ColorOS 13 alacak ilk modeller belli oldu! - Son Dakika
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