OPPO Watch n11.com mağazalarında yerini aldı - Son Dakika

OPPO Watch n11.com mağazalarında yerini aldı

Akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da son dönemin en çok konuşulan markaları arasında yer alan OPPO, ilk akıllı saat modelini n11.com üzerinden satışa sundu.

OPPO Watch n11.com mağazalarında yerini aldı, System.String[]

Akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da son dönemin en çok konuşulan markaları arasında yer alan OPPO, ilk akıllı saat modelini n11.com üzerinden satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, tanıtıldığı günden itibaren merakla satışa sunulması beklenen akıllı saati OPPO Watch, iki farklı boy ve farklı renk seçenekleriyle n11.com'da yerini aldı.

"Her Yerden Bağlan. Herkese Bağlan" sloganıyla satışa sunulan, esnek çift kavisli ekranının yanı sıra tasarım çizgisiyle teknoloji tutkunlarının beğenisini kazanan OPPO Watch, Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS işletim sistemini kullanıyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alan ürünün 41 mm olan modelinde 1.6 inç, 46 mm olan modelinde ise 1.91 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Her iki üründe de 11.35 mm kalınlığıyla yer veren OPPO, şarj konusunda da kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.

OPPO Watch'un 41 mm olan modelinde 300 mAh, 46 mm olan modelinde ise 430 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. OPPO Watch 41 mm, Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renk seçenekleriyle teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Parlak Altın ve Siyah renk seçenekleri ile piyasaya sunulan 46 mm ise tek şarjla 36 saate kadar, güç tasarruf modunda ise 21 güne kadar kullanım vaadi ile ön plana çıkıyor.

Mesajları görüntüleyebilen, çevrimiçi müziklerin bilekten yönetilmesine olanak tanıyan, büyük ekranında ajanda yönetimi gerçekleştirilebilen ve egzersiz takibi yapılabilen OPPO Watch, "Kartlar" ile kullanıcısının gün içinde zamanı en iyi şekilde kullanmasına yardımcı oluyor. Her yeni güne farklı bir görünümle uyanmanıza olarak sağlayan OPPO Watch, kullanıcıların telefon üzerinden kıyafetlerinin fotoğrafını çektiği anda güne en iyi uyacak kadranı hazırlıyor.

OPPO Watch, arka bölümünde yer alan beş egzersiz sensörü ile koşuları, yürüyüşleri, yüzmeyi, bisiklet sürüşlerini ve diğer aktiviteleri takip ediyor. Dahili GPS + GLONASS konum hizmetleri ile gitmek istenilen rotayı haritalandıran akıllı saatin 41 mm olan modeli 1.799 TL, 46 mm olan modeli ise 2 bin 299 TL'den n11.com'da satışa sunuldu.

Cep Telefonu, Qualcomm, Google, n11, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji OPPO Watch n11.com mağazalarında yerini aldı - Son Dakika

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