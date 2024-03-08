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Optimism Foundation, Blockchain teknolojileri alanında önemli bir finansal harekete imza attı. Ethereum tabanlı işlemleri hızlandıran Optimism ağının gelişimine katkı sağlamak adına Optimism Foundation önemli bir token satışı gerçekleştirdi. Söz konusu token satışı bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Optimism Foundation, Gizli Bir Alıcıya 19,5 Milyon OP Token Satışı Yaptı

Optimism Foundation, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Optimism ağı için çalışmalar yürüten ve Ethereum tabanlı işlemleri kolaylaştıran bir Blockchain projesi olarak, yaklaşık 90 milyon dolar değerinde, toplamda 19,5 milyon OP tokeninin özel bir satış işlemiyle belirlenmemiş bir alıcıya satıldığını bildirdi.

Bu işlem, tokenlerin iki yıl süreyle kilitleme koşuluyla gerçekleştiğini, fakat alıcının, yönetim süreçlerine dahil olmayan dış taraflara bu tokenları aktarabilme hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu hareket, OP token hazinesinin ayrılmamış bölümünden yapıldı ve vakfın başlangıçta ayrılan toplam OP token arzının yüzde 30'unu temsil eden orijinal bütçesinin bir parçasını oluşturuyor. OP tokenlerin dolaşımdaki miktarı 1 milyar adetken, toplam arz miktarı ise 4,29 milyar adet olarak açıklandı.

Yapılan bu satış sonrasında bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarından satışın özel bir şekilde gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Kullanıcılar bu duruma tepki gösterirken Optimism Foundation cephesinden konu hakkında yeni bir açıklama yapılmadı.