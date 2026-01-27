Optisyenler Odası Seçiminde Abdurrahim Erdoğan Güven Tazeledi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 11 ili kapsayan 21. Bölge Doğu Optisyen ve Gözlükçüler Odasının seçimli Genel Kurul süreci, 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi. İki gün süren genel kurul toplantılarının ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Abdurrahim Erdoğan, güven tazeledi.

Genel kurulun ilk gününde oda faaliyet raporları, mali tablolar ve bütçe sunumları genel kurulun bilgisine sunuldu. Bunun yanı sıra mesleğin güncel sorunları, sahadan gelen talepler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler üyelerin katılımıyla ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Genel kurulun ikinci gününde gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından seçimlere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Abdurrahim Erdoğan, meslektaşların desteğiyle yeniden başkan seçildi.

Yeni yönetmelik sonrası ilk bölge seçimi

Optisyen ve Gözlükçüler Odalarında uzun süredir yapılamayan seçimlerin önünü açan süreç, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin 18 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen yönetmeliğin, 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle hukuki zemine kavuşmuştu. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından başlatılan seçim süreci kapsamında, Doğu Bölgesi Optisyen ve Gözlükçüler Odası, bölge odaları arasında seçimlerini tamamlayan ilk oda oldu.

Sektör temsilcileri, Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu seçim sürecinin diğer bölge odaları için de yol gösterici olacağını ifade etti. - DİYARBAKIR