Opus Zero Filmi - Son Dakika

Opus Zero Filmi

Opus Zero filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Opus Zero filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Paul isimli bir müzikolog Norveçli bir bestecinin senfonisi üzerine çalışırken kendini Meksika’daki bir köyde kaybolan bir kadının başına gelenleri çözmeye çalışırken bulur.

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Yönetmen: Daniel Graham

Senaryo: Daniel Graham

Oyuncular: Willem Dafoe, Andrés Almeida, Carlos Aragón, Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Noé Hernández, Brontis Jodorowsky, José Concepción Macías , Valentina Manzini, Leonardo Ortizgris, Antonio Zúñiga

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Opus Zero

Yapımcı Firma: Piano Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, Meksika

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: Piano Film

Vizyon Tarihi: 09.08.2019


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Hugo Almeida, Yönetmen, Mac, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Opus Zero Filmi - Son Dakika
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10:58
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10:49
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
10:47
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
10:22
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
10:13
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
10:08
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
09:55
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
09:35
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
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