Opus Zero Filmi - Son Dakika

Paul isimli bir müzikolog Norveçli bir bestecinin senfonisi üzerine çalışırken kendini Meksika’daki bir köyde kaybolan bir kadının başına gelenleri çözmeye çalışırken bulur.
Yönetmen: Daniel Graham
Senaryo: Daniel Graham
Oyuncular: Willem Dafoe, Andrés Almeida, Carlos Aragón, Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Noé Hernández, Brontis Jodorowsky, José Concepción Macías , Valentina Manzini, Leonardo Ortizgris, Antonio Zúñiga
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Opus Zero
Yapımcı Firma: Piano Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, Meksika
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: Piano Film
Vizyon Tarihi: 09.08.2019
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