ORAN'dan 11 Milyar Lira Yatırım Başvurusu

27.01.2026 11:35
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı projelerine yaklaşık 11 milyar lira yatırım başvurusu aldıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansından biri olan ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Anadolu'nun kalkınması amacıyla birçok projeye destek veriyor.

AR-GE faaliyetlerini destekleyen ORAN, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yüksek teknolojili yatırımların bölgedeki imalat sanayisinin dönüşümünde etkili olması ve yaklaşık 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, AA muhabirine, Kayseri merkezli olmak üzere Sivas ve Yozgat'ta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Şeker, ORAN'ın katma değerli yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağladığını, bu konuda birçok sektöre destek verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge planlarını onayladığını aktaran Şeker, bölge planları kapsamında her il için belirlenen dönüşüm alanları olduğunu ifade etti.

2025 yılını dolu dolu projeler ve işbirlikleriyle geçirdiklerini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Sadece 2025 yılı sonu itibariyle devam eden şu anda 65'in üzerinde projemiz bulunmakta. Bunlarda da 450 milyon liranın üzerinde bir proje bütçesine ulaştık ve buradaki destek tutarımız da 250 milyon liranın üzerine çıkmış oldu. Bu sadece proje destekleri uyguladığımız mekanizmalarda. Bir de ilave olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yerelde ilk defa uyguladığı ve çok önemli bir nitelikte olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılında ilk defa uygulandı. Bölgemizde Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında çok sayıda proje başvurusu aldık. 43 proje başvurusu ve yaklaşık 11 milyar lira yatırım taahhüdüyle en çok yatırım başvurusu alan bölgelerden biri haline geldik. Şu anda da bu projelerin fizibilite çalışmaları devam ediyor. İnşallah biz yine yaklaşık 30 proje ile yolumuza devam ediyoruz. Burada özellikle ölçekli yatırımlar, yani hem sanayiyi dönüştürecek hem de teknoloji düzeyi noktasında bölgedeki şehirlerimize etki yaratacak, şehirler bazında 4'er tane belirlenmiş yatırımları desteklemiş olacağız bu program vesilesiyle."

Şeker ayrıca ORAN'ın katma değerli yatırımlar konusunda önemli çalışmalara imza attığını ve desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

