Son Dakika Haberleri: Orban: Soros Açık Açık Avrupa'yı Ele Geçirmek İstiyor

Orban: Soros Açık Açık Avrupa'yı Ele Geçirmek İstiyor

1 saat önce

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orban: Soros Açık Açık Avrupa'yı Ele Geçirmek İstiyor, System.String[]
MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. 

AB Komisyonu Başkanlığına adaylığını açıklayan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın "Soros'un adamı" olduğunu savunan Orban, AP'de, Macaristan aleyhine 'hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği' gerekçesiyle başlatılan süreçte de "Soros'un parmağı" olduğunu söyledi.

AP SEÇİMLERİNDE SOROS ENGELLENMELİ

"Soros, şimdi de açık bir şekilde Avrupa kurumlarını ele geçirmek istiyor" ifadesini kullanan Orban " George Soros'un etkisinin olağanüstü fazla olduğunu görmek gerek. AP seçimlerinde bu engellenmeli. Biz, AP'de göçmen taraftarı milletvekillerinin de azınlığa düşmesini istiyoruz" diye konuştu. Macaristan'ın AP'de tartışılmasının mayıs ayındaki AP seçimlerinin bir parçası olduğu iddiasında bulunan Orban, göçmen taraftarı AB milletvekillerinin, hoşlarına gitmeyen ülkeleri hedef olarak seçtiğini de öne sürdü.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:13 

Avrupa Birliği, Viktor Orban, Avrupa, Güncel
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