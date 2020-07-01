ORDU Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor - Son Dakika

Arı kovanına yuva yapan yılanı besliyor

ORDU'nun Ulubey ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Mustafa Kahraman (50), iki senedir arı kovanının kapağına yuva yapan 1 metre uzunluğundaki yılanı besliyor. Yılanını çok sevdiğini ifade eden Kahraman, 'Benim yılanım çok yakışıklı, kadife gibi" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları endişelendirirken, Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Bekirbey ormanlarında arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Kahraman ise iki senedir yılan besliyor. Arı kovanının içinde bulduğu yılanın kovan kapağına yuva yaptığını gören Kahraman, yılanı beslemeye karar verdi. Hem arılarına hem de yılana bakan Kahraman, yılanla dost olduklarını ifade etti.

'BENİM YILANIM ÇOK UYSAL'

Yılanla dost olduklarını ifade eden Kahraman, 'Kestane balı üretiyorum. Arı kovanlarının birinde yılan gördüm ve onunla ilgilendim, ara sıra yiyecek veriyorum. Yılanla çok iyi dost olduk, beni görünce kaçmıyor ve bana zarar vermiyor. Benim yılanım çok yakışıklı, kadife gibi ve çok uysal. Hayvanın kimseye bir zararı yok, fare, kertenkele gibi hayvanları yiyorö ifadelerini kullandı.

Arıcının yılan beslediğini öğrenince merak ettiğini ve görmeye geldiğini ifade eden Metin Çakmak, 'Yılan, kovan kapağının altına yuva yapmış ve sürekli kapağın altında duruyor. Hayvanlara zarar vermemek gerçekten güzel bir durum" dedi.

Yılanı merak edip yerinde görmek için ormanlık alana geldiğini ifade eden Caner Cebeci, 'Sosyal medyada Mustafa Kahraman'ın arı kovanının içinde yılan beslediğini görünce merak ettik. Gerçekten yılanla arasında değişik bir bağ oluşmuş durumda, geldiğimize değdiö şeklinde konuştu.