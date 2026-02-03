Ordu'da 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Gerce Mahallesi'nde gece saatlerinde Salih Özbucak (56) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Salih Özbucak, birlikte yaşadığı annesi Cemile Özbucak (90) ile birlikte dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, bitişiğindeki eve sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.