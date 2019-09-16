Son Dakika Haberleri: Ordu'da 4 ahşap ev yandı
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Ordu'da 4 ahşap ev yandı

38 dakika önce

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, ahşap evde çıkan ve çevresindeki evlere sıçrayan yangında, yöre mimarisini taşıyan 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da 4 ahşap ev yandı, System.String[]

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, ahşap evde çıkan ve çevresindeki evlere sıçrayan yangında, yöre mimarisini taşıyan 4 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Musalı Mahallesi'nde, Mehmet Akbulut'a ait ahşap evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Akbulut'un akrabaları Şaban, Ahmet ve Turan Akbulut'un ahşap evlerine de sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Mesudiye Belediyesi ekipleri ve vatandaşların yardımıyla  söndürülerek kontrol altına alındı. Söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

'4 EV YERLE BİR OLDU'

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Maalesef 4 geleneksel mimari özellikleri taşıyan ahşap ev yangında yerle bir oldu. Yangın, kontrol altına alınarak diğer evlere sıçraması önlendi. Aksi büyük bir facia olurdu. Ordu Büyükşehir Belediyesinin göndereceği kepçelerle enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilecek. Olaya müdahale eden tüm itfaiye ekiplerine Mesudiyeliler adına teşekkür ediyoruz. Allah beterlerinden saklasın inşallah" diye konuştu.

Mesudiye, İtfaiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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