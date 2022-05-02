Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi - Son Dakika
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Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

02.05.2022 22:09
Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

Ordu'da Mehmet ile Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75'inci yılında nikah tazeledi.

Ordu'da Mehmet ile Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75'inci yılında nikah tazeledi.

Altınordu ilçesi Mübarek Mahallesi'nde ikamet eden 50 torun sahibi 88 yaşındaki Mehmet Akyol ile 87 yaşındaki eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının da istediği üzerine nikah tazelemeye karar verdi.

Ramazan Bayramı dolayı çocukları ve torunlarının bir araya gelmesini bekleyen çift, evlerinin bahçesinde tören organize etti.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çiftin nikahını yeniden kıydı. Tepe, çifte sembolik olarak da evlilik cüzdanı takdim etti.

Çift, kendileri için hazırlanan pastayı kesti, ardından da müzik eşliğinde dans etti.

Belediye Başkanı Tepe, gazetecilere, "Bayram gününde büyüklerimizi mutlu etmek geleneklerimizin en güzelidir. Bugün evliliklerinin 75'inci yılındaki Hamdiye ve Mehmet Akyol çiftimizin nikahlarını tazeledik. Ailesiyle birlikte bayram sevincini ikiye katladılar. Sevgi ve sadakat dolu bir ömrü mutlulukla geçiren kıymetli büyüklerime sağlık dolu nice uzun yıllar diliyorum." dedi.

Mehmet Akyol ise 1947 yılında çok erken yaşta evlendiğini belirterek "Evliliğimizin 75'inci yılı. 10 çocuğum var. Çocuklarımız nikah tazelememiz için böyle bir şey uygun görmüşler. Biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.

Hamdiye Akyol da 75 yılın çok güzel, iyi geçtiğini ifade ederek eşiyle mutlu olduğunu söyledi.

Çiftin kızı Gülgün Akyol da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle bir organizasyon yaparak eşi, dostu, akrabayı, yakınlarımızı davet ettik. Böyle güzel bir gün yaptık. Uzun bir evliliğin, birlikte olmanın, kadına değer vermenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Her şey çok güzel oldu. Anne ve babam bayram gününde çiftçe mutluluğu yaşamış oldu."

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Mehmet Akyol, Evlilik, Bayram, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 50 torunları olan çift, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi - Son Dakika


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