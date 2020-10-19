Ordu'da 58 yaşındaki kişiden iki haftadır haber alınamıyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki haftadır kayıp olan kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökömer Mahallesi'nde yaşayan Remzi Bayazit'ten (58) 4 Ekim'den beri haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya haber verdi.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Bayazit'in aracını dere kenarında terk edilmiş, yakın bölgede de ayakkabısını buldu.

Ekipler, emekli asker olduğu da öğrenilen Bayazit'e iki haftadır ulaşamazken, mahalledeki bazı kişilerin de ifadesine başvuruldu.

Bayazit'i arama çalışmaları devam ediyor.