77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü - Son Dakika

77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü

03.05.2021 12:29

Ordu'nun Ünye ilçesinde 77 yaşına giren Enver Bardak'a, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun desteğiyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 77 yaşına giren Enver Bardak'a, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun desteğiyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Gürcistan'da avukatlık yaptığı için bir süredir ailesinin yanına gelemeyen Halit Bardak, 17 torun sahibi babasının 77. doğum gününün kutlanması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaştı.

Bardak'ın bu talebini geri çevirmeyen ekipler, durumu Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'e iletti.

Bunun üzerine ilçenin Yavi Mahallesi'nde yaşayan Enver Bardak'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Güney, ailenin doğum günü isteğini yerini getirdi.

Kaymakam Güney, Vefa Sosyal Destek Gruplarının her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

77 yaşına giren Enver Bardak'ın mutlu gününde yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Güney, aileye güzel bir sürpriz olduğunu kaydetti.

Halit Bardak ise "Beni yaş günümde yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Oğlum iki yıldır gelemedi, onun yerine sizleri kabul ediyorum. Bugün beni memnun ettiniz." dedi.

Halit Bardak'ın eşi Asiye Bardak da eşinin bu güzel gününde yanında oldukları için Kaymakam Güney'e teşekkür etti.

77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü
77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü
77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü
77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 77 yaşına giren Enver Bardak'a sürpriz doğum günü - Son Dakika


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