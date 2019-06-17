Ordu'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
59 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:56 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaledere
Mahallesi'ndeki ağaca ıhlamur toplamak için çıkan İsmail Durgun (50), dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Durgun, 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri de tehlike oluşturmaması için kırılan dalları ağaçtan ayırarak temizledi.
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