Son Dakika Haberleri: Ordu'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
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Ordu'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

59 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Ordu'da ağaçtan düşen kişi yaralandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaledere Mahallesi'ndeki ağaca ıhlamur toplamak için çıkan İsmail Durgun (50), dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Durgun, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri de tehlike oluşturmaması için kırılan dalları ağaçtan ayırarak temizledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Kaledere, Ünye, Ordu
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