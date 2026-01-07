Ordu'da Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Ordu'da Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı

Ordu\'da Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı
07.01.2026 13:24
Hayırsever Erdal Mehmet Reisoğlu, Ordu'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaladı.

Ordu'da hayırsever Erdal Mehmet Reisoğlu tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.

Vali Muammer Erol, makamında düzenlenen imza töreninde, hayırseverlerin sayısının çoğalmasını arzu ettiğini belirtti.

Reisoğlu ise yakın ilgisi ve desteği dolayısıyla Vali Erol'a teşekkürlerini iletti.

Protokolün Vali Erol, İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk ve Reisoğlu tarafından imzalandığı törene, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Faruk Ekiz de katıldı.

Aile Sağlığı Merkezi, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 169 metrekare alan üzerine yapılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Ordu'da Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İmzalandı
