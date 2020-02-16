Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesi - Son Dakika
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Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesi

11 dakika önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde duvarı çöken akaryakıt istasyonundaki motorin ve benzinin tahliyesi tamamlanırken, gaz tankı vinç yardımıyla güvenli bölgeye götürüldü.

Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarının çökmesi, System.String[]

Ordu'nun Çamaş ilçesinde duvarı çöken akaryakıt istasyonundaki motorin ve benzinin tahliyesi tamamlanırken, gaz tankı vinç yardımıyla güvenli bölgeye götürüldü.

İlçe merkezi girişinde yol kenarında bulunan istasyonun alt kısmındaki duvarın dün çökmesi üzerine başlatılan çalışmalar bugün devam etti.

Geniş güvenlik önlemi altında yürütülen çalışmalar kapsamında akaryakıt istasyonundaki motorin ve benzinin tahliyesi tamamlandı.

Gaz tankı ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli bölgeye taşındı.

Çamaş Belediye Başkan Yardımcısı Ercan İnan, AA muhabirine, istasyondaki gaz sızıntısı ve patlama riskine karşı titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, tedbir amacıyla kapatılan ilçe yolunun ise gece yarısı yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.

Ordu'nun Çamaş ilçesi Örmeli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun alt kısmındaki duvar belirlenemeyen nedenle çökmüş, patlama riskine karşı ilçe yolu trafiğe kapatılmış, çevredeki 4 binada yaşayan 12 kişi tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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