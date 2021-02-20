Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi - Son Dakika

Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi

20.02.2021 13:10
Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi, System.String[]

Denizlerde balıkların neslinin korunması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahları denetledi.

Denizlerde balıkların neslinin korunması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahları denetledi.

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Ordu'da da devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarlarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığı ölçüldü.

Boy ve mavi ışık denetimi

Ordu'da denetimlerin 19 ilçede belirli aralıklarla yapılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar, "Denizlerimizde balık bolluğunun sürdürülmesi için Zabıta ekiplerimizle üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda belirlenen mevzuatlara uygun olmayan hiçbir deniz mahsulünün satışına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar sözlerine şöyle devam etti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte balıkçı tezgahlarını denetliyoruz. Tezgahları denetleyerek satılan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. Balık tezgahlarını da uygunluk açısından denetliyoruz. Kullanılan tüm malzemeler paslanmaz olmalı. Tezgah önünde vatandaş için plastik kaymaz yer karosu zemini olmalı. Balıkların üzerinde vatandaşı aldatıcı mavi ışık olmamalı. Sadece beyaz ışık olmalı. Mavi ışık balıkları göründüğünden daha büyük ve iri göstereceği için bunlara kesinlikle izin vermiyoruz. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgahlarını ekiplerimiz ile birlikte denetliyoruz" dedi. - ORDU

Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi
Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi
Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi
Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da balık tezgahlarına soy ve mavi ışık denetimi - Son Dakika


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