Bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika
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Bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne adli kontrol şartıyla serbest kaldı

31.05.2023 17:17

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan anne adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklu bulunan sanık B.Ç. (27) katıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, B.Ç'nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, duruşmayı erteledi.

Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen annenin yargılanmasına başlandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili, anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.

Kaynak: AA
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Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika


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