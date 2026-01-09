Ordu'da Bıçaklı Saldırı: Yaşlı Adam Öldürüldü

ORDU'nun Ulubey ilçesinde bıçakla saldırdığı Akif Öztürk'ü (81) öldürdüğü iddia edilen O.Y. (26), yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kumrulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Öztürk, evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 çocuk sahibi Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kimliği tespit edilen şüpheli O.Y., suç aleti bıçakla gece saatlerinde Altınordu ilçesinde yakalandı. O.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan Akif Öztürk, bugün Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.