Ordu'da üreticilerin yüzü, sözleşmeli tarım modeli ile gülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen sözleşmeli tarım modeli kapsamında, üreticilerden satın alınan ürünlerin ödemeleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte üretimi teşvik etmek ve tarımsal ürünlerden daha fazla katma değer elde etmek amacıyla sözleşmeli tarım modeli başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, tarıma yönelik çalışmalar doğrultusunda ilk etapta üreticilere tarım ve hayvancılık alanında büyük destekler verdi. Bu kapsamda 16 üreticiden siyez buğdayı, 27 üreticiden ise Gürgentepe Çoban Fasulyesi satın alınarak üretim teşvik edildi.

Yaklaşık bir ay önce satın alınan ürünlerin bedelleri ise aradan geçen süre içinde üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Üreticiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.