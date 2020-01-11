Ordu'da çilek ve mantar üretimi arttı - Son Dakika
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Ordu'da çilek ve mantar üretimi arttı

6 saat önce

Ordu'da son yıllarda üretim miktarının arttırılması için çalışma yürütülen çilek, istiridye mantarı, solucan gübresi üretimi konusunda 2019 yılında önemli mesafe kaydedildi.

Ordu'da çilek ve mantar üretimi arttı, System.String[]

Ordu'da son yıllarda üretim miktarının arttırılması için çalışma yürütülen çilek, istiridye mantarı, solucan gübresi üretimi konusunda 2019 yılında önemli mesafe kaydedildi.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretiminde önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. Yılmaz, "2012 yılında 15 tona kadar gerileyen çilek üretimimiz yaptığımız çalışmalar sonucunda bu yıl bin 43 ton olarak gerçekleşti. Yine 50 dekar alanda açıkta çilek bahçesi tesis ettik" dedi.


Yılmaz, istiridye mantarı üretimi konusunda büyük aşama kaydedildiğini ifade ederek, "2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, 2019 yılı itibariyle 29 tane kültür mantarı üretimi yapan tesis sayısına ulaştık" bilgisini verdi.


Yılmaz, solucan gübresinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 15 adet yeni işletme kurarak solucan gübresi üretimi yapan işletme sayısının 26'ya ulaştığını sözlerine ekledi. - ORDU

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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