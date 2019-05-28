Ordu'da cinayet gibi kaza güvenlik kamerasında
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:15 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem H. yönetimindeki 52 AL 773 plakalı hafif ticari araç Kurtuluş Mahallesi Reşadiye
Caddesi'nde yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen 87 yaşındaki Ali Günaydın
'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla birlikte yaklaşık 3 metre sürüklenen Günaydın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaşlı adama olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından onu Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ali Günaydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ahmet Altay/İHA)
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