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Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı - Son Dakika

Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı

29.06.2021 10:33
Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı, System.String[]

Ordu'da son 25 yıldır belediyelerin en büyük baş ağrısı niteliğini taşıyan çöp sorunu tamamen tarih oldu.

Ordu'da son 25 yıldır belediyelerin en büyük baş ağrısı niteliğini taşıyan çöp sorunu tamamen tarih oldu. Vahşi çöp depolama alanlarının kapatıldığı Ordu'da çöpten artık enerji üretiliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 30 yıldır toplum sorunu haline gelen, zaman zaman halk ile güvenlik güçleri arasında arbedenin yaşandığı, protesto gösterilerinin yapıldığı, Ünye, Fatsa, Perşembe gibi turistik cazibeleri yüksek ilçelerde Belediyelerin en büyük sorunlarından biri haline geldiği çöp sorunu sıkı bir çalışma ile ortadan kalktı.

30 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından çöp sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk etapta Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan deniz ve doğa dengesini tehdit eden vahşi depolama alanlarını kapattı. İlçe Belediyelerini rahatlatan Başkan Güler, ardından Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez katı atık çöp depolama alanını enerji üssüne çevirdi.

Çöpten üretilen enerjiden gelir elde edilecek

Katı Atık Tesisleri'ni enerji üretim teknolojisiyle yenileyen Başkan Güler, son olarak elektrik üretimi için Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) üretim lisansının çıkarılmasını sağladı. 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlanan tesiste enerji üretimi zaman içerisinde yükseltilerek YEDAŞ'a satılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çöpten enerji, enerjiden de gelir elde edecek.

Sistem nasıl işliyor?

Altınordu ve Ünye Mekanik Ayırma tesislerinden gelen günlük yaklaşık 260 ton organik atık 14 bin 400 metrekare alanda bulunan ve tabanında sızdırmazlık yapısı bulunan depoda muhafaza ediliyor. Depoda bulunan yaş sebze meyve, hal ve hanelerden kaynaklanan gıda gibi atıkların havasız ortamda çürümesi sonucunda oluşan atık yığını içerisinde yüzde 60 oranında yanıcı özelliğe sahip metan gazı bulunuyor. Buradaki gaz vakumlama yöntemi ile emilerek sahada bulunan 5000 metreküplük gaz balonunda biriktiriliyor. Ardından gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıyor.

Enerji Üretim Santralinde saatte 2.8 MW (2800 KWH) elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 13 bin konutun aydınlatma ihtiyacına denk geliyor. Enerji Üretim Santralinde yıllara göre artış göstererek 33 bin konutun aydınlanma ihtiyacına denk gelen 7 MW (7000 kWH) enerji üretilmesi planlanıyor. - ORDU

Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı
Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı
Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı

Altınordu, Hisarcık, Enerji, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da çöpten enerji üretimi başladı - Son Dakika Ekonomi


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