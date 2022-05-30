Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

30.05.2022 23:40
Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Duran yönetimindeki 34 AFR 420 plakalı taş yüklü kamyon, Demircili Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yan devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İlhami Özel, sıkıştıkları yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı! Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı! Geçen yıl yanan tarihi binada yine yangın çıktı Geçen yıl yanan tarihi binada yine yangın çıktı
Kaynak: AA

Yusuf Duran, İtfaiye, Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:38 Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyalinin ardından İbrahim Kalın ile Sullivan telefonda görüştü!
22:50 Zonguldak'ta bulunan kesikbaş cinayetinde gelişme! 11 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 23:46:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da devrilen taş yüklü kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement