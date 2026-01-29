Ordu'da Dolandırıcılık: 1 Milyon TL'lik Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
Ordu'da Dolandırıcılık: 1 Milyon TL'lik Ziynet Eşyası Çalındı

29.01.2026 15:59
Telefonla dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alındı, 20 yaşındaki M.E.Ö. tutuklandı.

ORDU'da telefonla aradıkları O.Ç. (82) ve A.B.Ö.'yü (62) kendilerini güvenlik güçleri ve savcı olarak tanıtıp, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E.Ö. (20) tutuklandı.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 26 Ocak'ta A.B.Ö'yü telefonla arayan kişi, kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıttı ve "Terör örgütü mensupları ile bağlantılarınız bulundu" diyerek ziynet eşyalarını aldı. 27 Ocak'ta da şüpheliler, Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'ndeki O.Ç.'yi arayıp, aynı yöntemle dolandırdı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptıran mağdurların şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin M.E.Ö. (20) ve B.K. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Altınordu ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.E.Ö. ve B.K.'nin üst aramasında, dolandırıcılık suçundan elde ettikleri 387 bin 70 lira, 36 gram külçe altın, 500 Özbekistan somu, suçta kullanılan cep telefonu ile 3 banka kartı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.K., serbest kaldı. Dün adliyeye sevk edilen M.E.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları ve paralar ise O.Ç. ve A.B.Ö.'ye teslim edildi.

Kaynak: DHA

