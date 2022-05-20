Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı - Son Dakika
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Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı

20.05.2022 16:54
Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı

Ordu'da, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla arıların bal yaptığı nektarlı ve polenli ağaç fidanları dikildi.

Ordu'da, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla arıların bal yaptığı nektarlı ve polenli ağaç fidanları dikildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bahçesine erguvan, abelya, akağaç ve karayemiş türü 100 fidan protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından dikildi.

Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, arı ve yaşam arasındaki bağın önemine dikkati çekmek amacıyla her yıl 20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü olarak kutlandığını söyledi.

Mayısın, kuzey yarım kürede tozlaşmanın ve arıların üremeye başladığı, güney yarım kürede ise arı ürünlerinin hasat edilme zamanı olduğunu belirten Cınbırtoğlu, düzenlenen etkinliklerle arıların ve diğer tozlayıcıların insanlık ve dünya için taşıdıkları önemin hatırlanması ve bu konuda farkındalık oluşturulmayı amaçladıklarını aktardı.

Programda, Vali Tuncay Sonel, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve öğrenciler, "arı" ve "bal" temalı pasta keserek Dünya Arı Günü'nü kutladı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Mayıs, Ordu, Güncel, Son Dakika

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