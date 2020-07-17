Ordu'da gereksiz sis farı yakan sürücülere ceza - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan 3 saatlik denetimde, kurallara uymayan 58 sürücüye toplam 31 bin 850 TL para cezası kesildi. En fazla ceza ise gereksiz sis farı kullanan sürücülere yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 30 polis ekibi, denetim yaptı. 3 saat süren denetimde, abartı egzoz takılı ve modifiye araçlar ile yüksek sesle müzik dinleyen sürücüler kontrol edildi. Ordu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Hacıhasanoğlu, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mehmet Ali Garip ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu'nun yönettikleri denetimde, 153 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 58 sürücüye toplam 31 bin 850 TL ceza verildi. En fazla ceza ise gereksiz sis farı kullanan sürücülere yazıldı.31 araç sürücüsüne sis farı kullandıkları için ceza yazıldığı bildirildi.