Ordu'da İki Cip Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muhammet Kır yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Karadeniz Sahil Yolu
Dolunay Mahallesi mevkisinde, Sametcan Keleşoğlu idaresindeki 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan ağaçlara çarpan, ardından karşı şeride geçen 52 LK 226 plakalı cip, devrildi. Araçta bulunan Arzu Gürel (25), olay yerinde hayatını kaybetti.
Gürel'in cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler 112 Acil Servis
ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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