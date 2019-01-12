Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Ordu'da Kaçakçılığa Geçit Yok

30 dakika önce

Ordu'da son 3 yılda kaçakçılık olaylarına karşı düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Ordu'da Kaçakçılığa Geçit Yok, System.String[]
Ordu'da son 3 yılda kaçakçılık olaylarına karşı düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ile Ordu Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2016, 2017 ve 2018 yılları arasında 3 yılda bin 930 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda piyasa değeri 6 milyon lira olan 395 bin paket kaçak sigara, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 160 şişe kaçak içki ele geçirildi. Aynı operasyonlarda 86 adet kaçak cep telefonu, 9 bin litre kaçak motorin, 216 adet kaçak sahte hap, 153 bin kilo kaçak tütün, 23 bin paket kaçak makaron, 29 bin paket kaçak çay, 398 adet sahte para, 78 adet cinsel içerikli hap, 121 adet sahte belge, 186 adet tabanca, 2 bin 632 adet fişek, 34 adet av tüfeği ve 422 adet silah yapımında kullanılan malzemeye el konuldu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa
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