Ordu'da Karla Mücadele Ekibi 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Ordu'da karla mücadele ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Akkuş ilçesinde görev yapan ekip, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Akkuş Bölge Şefi Harun Türk ve personeli, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren ekip, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli???????'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Türk, farklı kategorilerdeki fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu söyledi.

İş makinesi operatörü Arif Çöpoğlu ise "Dünyada neler olup bittiği bir kez daha gözümüzün önünden geçti. Çok güzel çalışma olmuş, çok beğendim." diye konuştu.

Gazze ile ilgili fotoğrafların dikkatlerini çektiğine işaret eden Çöpoğlu, "Hep konuştuğumuz konu Gazze zaten. Allah yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.