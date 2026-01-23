Ordu'da Karla Mücadele Ekibi 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ordu'da Karla Mücadele Ekibi 'Yılın Kareleri' Oylamasında

23.01.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'daki karla mücadele ekibi, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli fotoğrafları değerlendirdi.

Ordu'da karla mücadele ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Akkuş ilçesinde görev yapan ekip, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Akkuş Bölge Şefi Harun Türk ve personeli, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren ekip, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli???????'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

Türk, farklı kategorilerdeki fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu söyledi.

İş makinesi operatörü Arif Çöpoğlu ise "Dünyada neler olup bittiği bir kez daha gözümüzün önünden geçti. Çok güzel çalışma olmuş, çok beğendim." diye konuştu.

Gazze ile ilgili fotoğrafların dikkatlerini çektiğine işaret eden Çöpoğlu, "Hep konuştuğumuz konu Gazze zaten. Allah yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Karla Mücadele Ekibi 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:13:00. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Karla Mücadele Ekibi 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.