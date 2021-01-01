Ordu'da kayak merkezi hazır - Son Dakika

Ordu'da kayak merkezi hazır

01.01.2021 00:08
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Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kayak Merkezi, kış sezonu için hizmet vermeye başladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kayak Merkezi, kış sezonu için hizmet vermeye başladı.

Kış aylarında kayakseverlerin ve doğa tutkunlarının gözdesi haline gelen Çambaşı Kayak Merkezi 2021-2022 kış sezonuna hazır hale getirildi. Baştan aşağı yenilenen yüzüyle hizmet verecek olan tesis, bu kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlere doyumsuz bir keyif yaşatacak.

Bungalovların daha modern hale getirilmesi için yapılan düzenleme ve ısınma konforu sağlanması için yapılan doğalgaz çalışmaları, yeni kızak alanları, acemi kayakçılar için 100 metrelik yürüyen bant, snowtube, ATV, kar motoru, restoran-büfe gibi alt yapısı ve üst yapısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Çambaşı Kayak Merkezi hizmet alanını ve konforunu yükselterek dünya ile rekabet edecek güce getirildi.

2020 yılında yapılan yatırımlarla Çambaşı Kayak Merkezi'nin daha çok büyütüldüğüne ve zenginleştirildiğine dikkat çeken Ordu Büyük Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Doyasıya eğlenmek ve doğanın güzelliklerinden nasibini almak isteyen yerli ve yabancı turistlerimiz yapılan çalışmalarla birlikte bu yıl daha modern ve konforlu bir tatil geçirecekler" dedi.

Başkan Güler şöyle devam etti:

"Altınordu ilçesine 58 kilometre mesafede bulunan Çambaşı Yaylası, hem yazın hem de kışın turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahip. Yaylamızda bulunan Kayak Merkezimiz ise burayı daha cazip bir mekan haline getiriyor. 2020 yılında yaptığımız yatırımlarla tesisimiz daha çok büyütüldü ve zenginleştirildi. Doyasıya eğlenmek ve doğanın güzelliklerinden nasibini almak isteyen yerli ve yabancı turistlerimiz yapılan çalışmalarla birlikte bu yıl daha modern ve konforlu bir tatil geçirecekler. Adeta tepeden tırnağa yenilenen Çambaşı Kayak Merkezi'miz Türkiye'de ve hatta dünyada bulunan diğer kayak merkezleriyle yarışacak bir duruma getirildi. 2021-2022 kış sezonunda da tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını tesisimize bekliyoruz" - ORDU

Ordu'da kayak merkezi hazır
Ordu'da kayak merkezi hazır
Ordu'da kayak merkezi hazır
Ordu'da kayak merkezi hazır
Ordu'da kayak merkezi hazır

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da kayak merkezi hazır - Son Dakika


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