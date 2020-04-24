Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı - Son Dakika

Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı

6 saat önce

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi, alınan yeni cihaz ve ekipmanlar ile arttırıldı.

Ordu'da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı, System.String[]

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi, alınan yeni cihaz ve ekipmanlar ile arttırıldı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca sağlanan Real-Time PCR cihazının, Ordu Halka Sağlığı Laboratuvarına gönderilmesiyle 5 Nisan'dan itibaren Kovid-19 testlerinin kentte yapılmaya başlanıldığını anımsattı.

Bu testlerin Ordu'da yapılabilir olmasının, Kovid-19 salgını ile mücadelede kendilerine büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Zaman kaybı önlendi. Daha çok olası vakaya test yapılarak, erkenden tedavi süreçleri başladı. Salgının yayılma hızı azaltıldı. Ancak Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızda daha fazla test yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarının temini için bir çalışma başlattım. İlimizdeki hayırsever iş insanlarımızın maddi katkı ve destekleriyle yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarını satın alarak, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızın kapasitesini iki katına çıkardık."

Yavuz, laboratuvarın daha çok sayıda test yapılabilecek duruma getirdiklerine işaret ederek, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarının önemli bir ihtiyacının karşılanmasında destek olan ve katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Şehrin yöneticisi olarak her türlü tedbirleri aldıklarını aktaran Yavuz, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ordu ili olarak iyi durumdayız. Ancak çok daha iyi durumda olmak için vatandaşlarımızı da alınan tedbirlere bir süre daha uymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:32 Kaynak: AA

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