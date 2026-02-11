Ordu'da Kuaförlerde Trafik Farkındalığı

Ordu'da kuaför salonlarındaki televizyonlardan trafik kurallarına uyulmasının önemi aktarılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla il genelindeki kuaför salonlarında hizmet alan vatandaşlara yönelik farkındalık projesi başlatıldı.

"Başınıza her zaman güzel şeyler gelsin" mottosuyla yürütülecek proje kapsamında, kuaför salonlarındaki televizyon ekranlarında emniyet kemeri, kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemini vurgulayan kısa videolar yayınlanacak.

Bu faaliyetle il genelinde aylık ortalama yirmi 25 bin, 6 aylık proje süresince ise toplam 150 bin kişiye doğrudan ulaşılması hedefleniyor.

Eş zamanlı olarak sosyal medya platformlarında "#BAŞINIZA HERZAMAN GÜZEL ŞEYLER GELSİN" etiketiyle geniş kitlelere erişim sağlanması amaçlanıyor.