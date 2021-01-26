Ordu'da kuraklığa çözüm projesi hazırlanıyor - Son Dakika

Ordu'da kuraklığa çözüm projesi hazırlanıyor

26.01.2021 12:45
Ordu'da kuraklığa çözüm projesi hazırlanıyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından hazırlanan Su Verimliliği Projesi'nin (SUVER) ilerleyen günlerde yasalaşması için TBMM gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından hazırlanan Su Verimliliği Projesi'nin (SUVER) ilerleyen günlerde yasalaşması için TBMM gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Enerji Verimliliği (ENVER) yasasını çıkartan Güler'in şimdi de Su Verimliliği (SUVER) yasa taslağını hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, SUVER projesinin ülke gündemine taşınmasının amaçlandığı belirtilerek, " Ordu Büyükşehir Belediyesi, yağmur sularından yararlanma, sarnıç uygulamaları, konutlarda ve ibadethanelerde kullanılan suyun ayrıştırılarak değişik amaçlarla kullanılması gibi konularda farkındalık projeleri başlattıktan sonra şimdi de kuraklık tehlikesine karşı ülke genelinde uygulanabilecek yeni bir proje başlatıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'de doğal varlıklarımız arasında önemli bir yer tutan suyun, tüm canlılar için büyük bir değere sahip olduğuna dikkat çekti.

Güler, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ancak aşırı kullanım, mevzuat eksikliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi sebeplerle su varlıklarımız hayati bir tehdit altında bulunuyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlası su kıtlığından etkileniyor. 2025 yılında ise 1,8 milyar insanın su kıtlığı çekilen bölgelerde yaşayacağı öngörülüyor. Küresel su varlığımızın, iklim değişikliği, kontrolsüz su tüketimi gibi sebeplerle tehdit altında olduğu bir gelecek, özellikle su zengini olmayan Türkiye gibi ülkeleri yakından etkileyecek."

"Türkiye su stresinden kurtulmalı"

Suyu varlık olarak tanıyan, yaşam için vazgeçilmez bir hak olduğunu kabul eden ve tek elden yönetecek bir Su Verimliliği Kanunu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Resmi rakamlar su stresi içinde olduğumuzu belirtiyor. İklim değişikliği raporlarına göre iklim değişikliğinin etkilerini en şiddetli şekilde yaşayan ülkelerden biriyiz. Bu bilgiler ışığında hazırladığımız Su Verimliliği Kanun Tasarısı, öncelikle suyu korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen maddeler içeriyor. Bakanlığım döneminde Enerji Verimliliği Projesi (ENVER) ile ülke genelinde enerji ve elektrik sektöründe büyük değişim ve yeniliklere imza atmıştık. Su verimliliği Projesi de (SUVER) buna uygun olarak, tasarı kabul görürse ülke genelinde topyekün bir seferberliği kapsıyor."

Mehmet Hilmi Güler, Enerji, TBMM, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da kuraklığa çözüm projesi hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uludağ'da parti görüntüleriyle büyük tepki çeken tesis kapatılıyor Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı Mesai arkadaşına "terbiyesiz" diyen işçi, tazminatsız kovuldu CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Üst geçitte intihara kalkışan kadın, itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi         
13:13
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti         
12:18
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor         
12:09
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 13:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da kuraklığa çözüm projesi hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei