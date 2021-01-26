Ordu'da kuraklığa çözüm projesi hazırlanıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından hazırlanan Su Verimliliği Projesi'nin (SUVER) ilerleyen günlerde yasalaşması için TBMM gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Enerji Verimliliği (ENVER) yasasını çıkartan Güler'in şimdi de Su Verimliliği (SUVER) yasa taslağını hazırladığı belirtildi.

Açıklamada, SUVER projesinin ülke gündemine taşınmasının amaçlandığı belirtilerek, " Ordu Büyükşehir Belediyesi, yağmur sularından yararlanma, sarnıç uygulamaları, konutlarda ve ibadethanelerde kullanılan suyun ayrıştırılarak değişik amaçlarla kullanılması gibi konularda farkındalık projeleri başlattıktan sonra şimdi de kuraklık tehlikesine karşı ülke genelinde uygulanabilecek yeni bir proje başlatıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'de doğal varlıklarımız arasında önemli bir yer tutan suyun, tüm canlılar için büyük bir değere sahip olduğuna dikkat çekti.

Güler, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ancak aşırı kullanım, mevzuat eksikliği, iklim değişikliği ve kirlilik gibi sebeplerle su varlıklarımız hayati bir tehdit altında bulunuyor. Şu an dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlası su kıtlığından etkileniyor. 2025 yılında ise 1,8 milyar insanın su kıtlığı çekilen bölgelerde yaşayacağı öngörülüyor. Küresel su varlığımızın, iklim değişikliği, kontrolsüz su tüketimi gibi sebeplerle tehdit altında olduğu bir gelecek, özellikle su zengini olmayan Türkiye gibi ülkeleri yakından etkileyecek."

"Türkiye su stresinden kurtulmalı"

Suyu varlık olarak tanıyan, yaşam için vazgeçilmez bir hak olduğunu kabul eden ve tek elden yönetecek bir Su Verimliliği Kanunu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Resmi rakamlar su stresi içinde olduğumuzu belirtiyor. İklim değişikliği raporlarına göre iklim değişikliğinin etkilerini en şiddetli şekilde yaşayan ülkelerden biriyiz. Bu bilgiler ışığında hazırladığımız Su Verimliliği Kanun Tasarısı, öncelikle suyu korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen maddeler içeriyor. Bakanlığım döneminde Enerji Verimliliği Projesi (ENVER) ile ülke genelinde enerji ve elektrik sektöründe büyük değişim ve yeniliklere imza atmıştık. Su verimliliği Projesi de (SUVER) buna uygun olarak, tasarı kabul görürse ülke genelinde topyekün bir seferberliği kapsıyor."