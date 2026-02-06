Ordu'da lise öğrencileri, "Bayrak Sevgisi" etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde yürüdü.
Fatsa ilçesindeki Atatürk Anadolu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan öğrenciler, bando eşliğinde sahil güzergahında yürüdü.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Öğrencilerden Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?