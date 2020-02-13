Ordu'da ÖNEM Projesi 3. Dönem Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Ünye'de Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında 3. dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un himayesinde yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında gerçekleşti.

Kaymakamı Güney, eğitimin sadece öğretmen-öğrenci arasında kurulmuş bir ilişki olmadığını söyledi.

Eğitimin toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Güney, şunları söyledi:



"Eğitim öğretim sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde ve sorumluluğunda olan bir faaliyet değildir. Eğitim toplumu ilgilendiren, mesafe alınması hedeflerin gerçekleştirilmesi için toplumun tüm kesimlerinin ortak çabası, işbirliği ve gayretiyle hedeflere ulaşılması gereken bir faaliyettir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının temel eğitim stratejisinde 'değerler eğitimi' artık en az akademik başarı kadar önem taşımaktadır. Yine kültürel, sanatsal, sportif, sosyal faaliyetlerde aynı şekilde önem taşımaktadır."

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, "Kaymakamımızın başkanlığında, şehrin dinamikleri ve STK'larıyla bu şehirde dezavantajlı olan riskli guruplara, sevgi ve şefkat yoksunu olan çocuklarımıza daha fazla katkı sunabiliriz diye bir araya geldik. Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirme gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Programa Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, spor kulüpleri katıldı.