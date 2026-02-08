Ordu'da Renkli Kar Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ordu'da Renkli Kar Festivali

Ordu\'da Renkli Kar Festivali
08.02.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe Yaylası'nda düzenlenen Kar Festivali, eğlenceli etkinlikler ve coşku dolu anlarla gerçekleşti.

ORDU'da deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nın Kümbet mevkisinde Kar Festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi iş birliğinde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Kartopu, kızak ve güreş yarışları yapılan festivalde çok sayıda kişi, düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Burada konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'muzun incisi Aybastı Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali ile kışın en güzel anlarını hep birlikte yaşadık. Kümbet mevkisinde karın heyecanı, çocuklarımızın neşesi ve hemşehrilerimizin coşkusu bir araya geldi, ortaya sıcacık bir festival atmosferi çıktı. Bu güzel tabloya ortak olan tüm hemşehrilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise "Eşsiz doğası, bembeyaz kar örtüsü, tertemiz havası ve büyüleyici manzarasıyla Aybastı Perşembe Yaylamızda düzenlediğimiz Kar Festivalimizi binlerce vatandaşımızın katılımıyla, unutulmaz bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirdik. Yaylamızın doğal güzelliğiyle bütünleşen bu muhteşem kalabalık; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güzel tablosunu ortaya koydu. Bir sonraki festivalde, doğanın kalbinde, aynı heyecan ve daha büyük bir coşkuyla buluşmak dileğiyle" dedi.

Kar Festivali, katılımcılara yöresel yiyecek ikramı ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Perşembe Yaylası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Renkli Kar Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu Bakın nerede uyuyakalmış Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş’a şok, 3 gol var
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş'a şok, 3 gol var
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 21:10:28. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Renkli Kar Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.