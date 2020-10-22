Sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özveriyle çalışan, filyasyon ekiplerinin de aralarında bulunduğu sağlık personeline tatlı ikram edildi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Sağlık Müdürü Sinan Dinçer Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Güney, burada yaptığı konuşmada, salgına ilişkin ilk başta merkezi bir bakış açısıyla mücadele yürütülürken yeni normal sürecin ardından inisiyatifin il ve ilçelere bırakıldığını söyledi.

Bu süreçte daha iyi neticeler ve sonuçlar alınması noktasında sağlık sektörünün tecrübesinin önemli olduğunu belirten Güney, şöyle konuştu:

"Evde karantinada kalması gerektiği halde evlerinde durmayanların denetimini de sıklaştıracağız. Bizler bu konuda da sizlere yardımcı olacağız. Belediye Başkanımız bu süreçte bizlere personel ve araç desteğinde bulundu. Biz bir aileyiz. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. Yeter ki sorunun ne olduğunu bilip istişare ile bunu çözmeyi bilelim."

Tavlı ise ilçenin turizm faaliyetleri ve fındık hasadı nedeniyle yaz döneminde hareketli olduğunu ve bu nedenle Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını aktardı.

Maske kullanımı ve sosyal mesafeye mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Tavlı, "Biz şimdi burada maskeli ve mesafeli oturuyoruz. Çok yakın tanıdığımız birisi geldiğinde hemen maskemizi çıkararak sohbet ediyoruz. Bu da en büyük riski oluşturuyor. İnsan bu işi en çok tanıdığından kapıyor. Bu süreçte hemşehrilerimizden hassasiyet göstermelerini bekleriz." diye konuştu.

"8 bine yakın filyasyon yaptık"

Sağlık Müdürü Ayyıldız da hastanede yatırılması gereken vakaları izole araçlarla aldıklarını anlattı.

Vakaların, temaslıların evine gidilerek bilgilendirildiğini dile getiren Ayyıldız, "Karantinada kaldığı sürede olası aksaklıklarda nereyi araması gerektiğinin bilgilendirilmesini yapan bir de filyasyon araçlarımız var. Toplam 12 aracımız var. Bu araçlarımızla yeri geldiğinde diğer ilçelerimize de yardımcı oluyoruz. Bu süre zarfında toplam 8 bine yakın filyasyon yaptık." ifadelerini kulandı.

Kaymakam Güney ve Başkan Tavlı, filiyasyon ekipleri ve sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.