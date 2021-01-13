Ordu'da şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Ordu'da şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri zarar gördü.

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri zarar gördü. Kabadüz ilçesinde şiddetli rüzgar, sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Seralarda maddi zarara yol açan rüzgar, bazı evlerin çatılarının uçmasına, elektrik tellerinin kopmasına ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, rüzgarın etkisinin halen sürdüğünü, 5-6 evin çatısına zarar verdiğini söyledi. Kaya, hasar tespiti için belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydetti. Evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, orman yangını tehlikesine karşı açık alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

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