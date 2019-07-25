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Ordu'da tarihi çeşme restore ediliyor

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen "Kurtlu Çeşme"nin restorasyonunun sürdüğünü bildirdi.

Ordu'da tarihi çeşme restore ediliyor, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen "Kurtlu Çeşme"nin restorasyonunun sürdüğünü bildirdi.
Güler, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirtti.
Bu kapsamda Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi'nde bulunan ve 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kurtlu Çeşme'nin restoresi için çalışma başlattıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:
"Büyükşehir belediyesi olarak yapacağımız çalışma ile ecdadımızdan günümüze kadar gelen bir tarihi eseri daha gelecek kuşaklara aktarmış olacağız. Restore çalışmaları kapsamında çeşmenin tüm taş yüzeyleri ve derzlerinde bulunan niteliksiz çimento esaslı harçlar hassas bir şekilde mevcut taşa zarar vermeden dökülerek yüzeyden uzaklaştırılacak. Sağlam olmayan taşlar aynı nitelikte taş ile yenilenecek. Çeşmenin çevreleri ve zeminleri doğal taşlarla kaplanacak."
Güler, kesme taştan inşa edilen çeşmenin son derece özgün olduğuna da dikkati çekerek, yapılacak çalışma sonunda kentin önemli bir tarihi ve kültürel mirasının daha gelecek nesillere aktarılacağının altını çizdi.
Mehmet Hilmi Güler, Çeşme, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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