Ordu'da üniversite öğrencileri için

Ordu'da üniversite öğrencilerine yönelik "Ders Arası Çorba Molası" uygulamasıyla başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesince, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Cumhuriyet yerleşkesinde mobil araçlarla öğrencilere çorba ikram ediliyor.

Uygulama kapsamında, hafta içi her gün sabah 8.00 ile 10.30, akşam 16.00 ile 18.00 saatleri arasında öğrencilere çorba dağıtılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mobil araçta öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin bir uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu soğuk havada Ordu Üniversitemizde çocuklarımıza Ordu Büyükşehir Belediyemizin ikramı olan çorbayı dağıtıyoruz. Ben de böylece eski günlerimi hatırlıyorum. Öğrencilik dönemimde bu şekilde gerçekleştirilen projeler bizlerin hoşuna gidiyordu. Bundan sonra daha güzel ikramlarımız ile öğrencilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Güler, her koşulda öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayarak, tüm öğrencileri sıcak çorba ikramına davet etti.

Öğrenciler ise kış günlerinde içlerini ısıtan ücretsiz çorba ikramının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.