3. Sayfa

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

30.01.2026 14:34
Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 12'si tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 89 adet sentetik ecza, 16,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar, 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında artarak devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ordu, Son Dakika

