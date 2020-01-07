Ordu'da yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ordu'da yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ve Gülyalı ilçelerinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.

Ordu'da yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ve Gülyalı ilçelerinde yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide uçamayan şahini fark etti.

Şahinin yaralı olduğunu gören ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ı arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, saçmayla yaralandığı belirlenen şahini, tedavisi için Ulubey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı bakım merkezine götürdü.

Şahinin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Gülyalı'nın Yeniköy Mahallesi'nde ise yaralı şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünü aradı.

Mahalleye gelen ekipler, şahinin kanadından ateşli silahla yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi burada yapılan şahin, daha sonra Ulubey ilçesindeki bakım merkezine getirildi.

Veteriner hekim Eren Yeşilkaş tarafından tedavi altına alınan şahin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gülyalı, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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